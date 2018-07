'Il Golem' a pre-apertura Mostra Venezia

VENEZIA, 17 LUG - Il classico del cinema muto Il Golem - Come venne al mondo (1920), scritto e diretto da Paul Wegener, è il film di pre-apertura del 28/8 della 75/a Mostra del Cinema di Venezia. E' una prima mondiale in una nuova copia digitale tratta dal negativo originale ritenuto perso, con un restauro in 4K della Friedrich-Wilhelm-Murnau-Stiftung di Wiesbaden e della Cinémathèque Royale de Belgique di Bruxelles. Il restauro digitale è dell'Immagine Ritrovata di Bologna. La proiezione avrà la musica originale del maestro Admir Shkurtaj eseguita dal Mesimèr Ensemble. Ambientato nella Praga del XVI secolo, il film narra della creatura fatta d'argilla e portata alla vita dal rituale arcano di un rabbino. Prevedendo la prossima espulsione degli ebrei dalla città, il rabbino risveglia il Golem per proteggere il suo popolo. Dopo una serie di eventi, il Golem salva la vita dell'Imperatore, convincendolo a non cacciare più gli ebrei. Ma per colpa degli intrighi di un servo, il Golem si rivolta contro il suo creatore.