Nonno Mandela, un albo per la sua storia

ROMA, 17 LUG - ''Noi diciamo sempre che gli esseri umani sono come i confetti, vero? Perché hanno colori diversi ma dentro sono tutti identici''. ''Si'', disse Zazi. ''Ecco, nonno Mandela lottava per questo''. In occasione del 100 anni dalla nascita di Nelson Mandela (18 luglio 1918 - 5 dicembre 2013), l'uomo simbolo della lotta all'Apartheid, esce in Italia ''Nonno Mandela'' (ed. Gallucci), albo illustrato scritto da Zinzi Mandela, figlia più giovane di Nelson, e da Zazi e Ziwelene, suoi pronipoti, con i disegni a colori di Sean Qualls. Un libro per insegnare ai bambini i valori di giustizia e libertà, con la prospettiva di due giovanissimi bisnipoti. Sono infatti loro, nella storia, a chiedere alla nonna di raccontare di nonno Mandela. Ripercorredno i momenti salienti della sua vita, scopriranno che è stato un uomo importantissimo, paladino dei diritti civili in Sudafrica e per questo a lungo in carcere, per poi diventare Presidente del suo paese e Premio Nobel per la Pace