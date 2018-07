A Uj Veloso canta con i suoi tre figli

PERUGIA, 16 LUG - Serata in famiglia e familiare quella del 15/7 a Perugia per la notte musicale di Umbria Jazz. Caetano Veloso, una delle figure centrali della musica popolare del '900 e non solo brasiliana, è salito sul palco dell'Arena Santa Giuliana in una dimensione "privata" e intima con i suoi tre figli musicisti, Tom, Zeca e Moreno. In apertura, invece, uno Stefano Bollani "carioca" ha abbracciato nuovamente, ormai da anni senza sosta, il festival: una seconda casa per lui, con un pubblico che lo accoglie sempre come una grande star. Così come stellare è Veloso che per la prima volta ad Umbria Jazz si è presentato con il suo "Ofertorio", ultimo album dell'artista, portando con lui sul palco i suoi tre figli, avuti da due mogli. Ecco allora che a metà scaletta, di circa 30 brani in totale, arriva proprio "Ofertorio", il brano scritto da Veloso per i 90 anni della madre e dedicata alle mamme dei suoi figli. "Io non sono religioso - ha detto - ma canto questa canzone in omaggio alla religiosità dei miei figli".