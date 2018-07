Olivia Pope e Scandal, il gran finale

ROMA, 16 LUG - La serie Scandal e la sua gloriosa protagonista Olivia Pope (Kerry Washington) salutano gli spettatori in un emozionante finale in onda il 17 luglio alle 21:00 su FoxLife (Sky, 114). Dopo aver raccontato nell'arco di sei stagioni le tormentate vicende sentimentali e professionali della donna di potere più elegante di Washington (impensabile senza la borsa di Prada d'ordinanza), il political drama di Shonda Rhimes chiude i battenti. In questi anni Scandal ha messo in scena i retroscena più piccanti della gestione del potere nello Studio Ovale della Casa Bianca, consacrando la Washington come prima protagonista afroamericana di una serie drammatica negli ultimi trent'anni. Nel gran finale, Olivia e i suoi "gladiatori" giocano a carte scoperte per un'ultima intensa battaglia che potrebbe mettere fine alle loro carriere ma che salverà l'America dai folli piani di Cyrus Beene (Jeff Perry). Insieme dall'inizio, il gruppo dei gladiatori è pronto a tutto pur di far valere la verità.