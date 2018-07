Urbino Musica Antica compie 50 anni

URBINO, 16 LUG - Compie 50 anni il Festival Internazionale di Musica Antica di Urbino, la più prestigiosa rassegna del settore, che ogni anno richiama nella città ducale un pubblico internazionale di appassionati e cultori del genere. L'edizione 2018 si svolgerà dal 19 al 28 luglio, una ventina i concerti in programma nel centro storico e nel cortile del Palazzo Ducale (uno anche ad Urbania), dedicati al repertorio vocale e strumentale dal primo Rinascimento al tardo Barocco, con un'incursione fino al primo Ottocento. Ne saranno interpreti solisti tra i migliori esecutori di questo tipo di musica, molti dei quali impegnati anche come docenti dei corsi di perfezionamento che coinvolgono circa 250 studenti provenienti da ogni parte del mondo ed altri ragazzi con lezioni per i più giovani. L'inaugurazione ufficiale il 18 luglio a Palazzo ducale con i Vittorio Sgarbi, il 19 di scena l'Ensemble Vocale Strumentale della Fima con musica di corte, poi concerti, spettacoli e mostra di strumenti musicali.