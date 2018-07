Musica: Elton John al Lucca Summer festival 7 luglio 2019

LUCCA, 16 LUG - Il tour di Elton John, 'Farewell yellow brick road', che partirà l'8 settembre dagli Usa e attraverserà 5 continenti entro il 2021, arriverà in Italia il 7 luglio 2019 al Lucca Summer festival in piazza Napoleone. Per Elton John sarà la sesta esibizione nello scenario di piazza Napoleone a Lucca. I biglietti saranno in prevendita a partire da domani, martedì 17 luglio 2018, per il rocket club, mercoledì 18 per i possessori di americanexpress al link ticketone.it/americanexpress, mentre da venerdì 20 luglio, dalle 10:00, sul sito www.ticketone.it e www.dalessandroegalli.com.(ANSA).