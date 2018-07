"Piovani dirige Piovani" a San Giusto

TRIESTE, 16 LUG - Nove suite sinfoniche di musiche nate per il cinema e presentate in forma di concerto, nel totale rispetto delle partiture originali, ricomponendo e assemblando i brani in modo da renderli più adatti a un'esecuzione teatrale. E' il programma del concerto "Piovani dirige Piovani" che la Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste insieme al Comune organizza venerdì 20 luglio, al Castello di San Giusto. "Una serata unica - afferma il Sovrintendente Stefano Pace - che vedrà il maestro Piovani, alla guida dell'Orchestra e del Coro della Fondazione, proporre un percorso musicale avvincente e rivisitato proprio per il concerto con i nostri musicisti". Il programma della serata - in caso di maltempo al Teatro Verdi - prevede le Suite dai film dei Fratelli Taviani (Fiorile, Il sole anche di notte, La notte di San Lorenzo, Good Morning Babilonia), di Roberto Benigni (Pinocchio, La via è bella) e di Federico Fellini (Intervista, La voce della luna, Ginger e Fred).