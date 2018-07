Come ti divento bella, in sovrappeso

ROMA, 16 LUG - Un elogio delle bruttine in sovrappeso, ma in commedia e con una protagonista che ricorda tanto la Renée Zellweger del Diario di Bridget Jones. Ovvero l'eclettica Amy Schumer nei panni di Renée Bennett in 'Come ti divento bella' di Abby Kohn & Marc Silverstein, in sala dal 22 agosto distribuito da Universal e Lucky Red. Una bruttina e insicura, ma piena di spirito, nonostante debba misurarsi con una serie di super modelle, visto che lavora al marketing di una multinazionale di cosmetici. La fortuna le arriva a un corso di spinning, quando la sua bicicletta cede sotto il suo peso e lei si schianta a terra, sbatte la testa e perde conoscenza. Quando si risveglia, si sente bellissima. Renée non sa che il suo aspetto fisico non è affatto cambiato e che le sue migliori amiche Vivian (Aidy Bryant) e Jane (Busy Philipps) la vedono identica a prima. Ritrovata la fiducia in sé, Renée non solo incontra un uomo da amare (Rory Scovel), ma fa anche un salto di carriera. Nel film anche un cameo di Naomi Campbell.