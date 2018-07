Atkinson, Parsons, Konchalovskij a Alice

ROMA, 16 LUG - In preapertura il 7 ottobre Rowan Atkinson con l'anteprima di Johnny English colpisce ancora, Jim Parsons (The Big Bang Theory) per A Kid Like Jake di Silas Howard, Andrei Konchalovskij che ha girato in Italia l'ultimo film dedicato a Michelangelo, e poi ancora Jessica Barden con The New Romantic, Elisa Sednaoui, lo sceneggiatore Barry Morrow e un evento speciale per i 30 anni di Mignon è partita di Francesca Archibugi restaurato. Fabia Bettini e Gianluca Giannelli hanno annunciato primi ospiti e anticipazioni del programma di Alice nella città (18-28 ottobre 2018), sezione autonoma e parallela della Festa del cinema di Roma, dedicata alle giovani generazioni.