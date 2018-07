In tv 11,7 milioni per Francia-Croazia

ROMA, 16 LUG - Oltre uno spettatore italiano su due sintonizzato su Francia-Croazia. A seguire la finalissima dei Mondiali di Russia 2018, in onda il 15 luglio dalle 17.00 su Canale 5, c'erano 11 milioni 688 mila spettatori, pari al 66.56% di share. Il match di Mosca risulta la partita più vista della competizione. Nel prepartita, in onda dalle 16.24, gli spettatori sono stati 7 milioni 692 mila con il 48.8%. Per i commenti post-match con Balalaika la finale (in onda dalle 19.00), 5 milioni 490 mila pari al 34.29%.