'Classis Ravenna', ingresso storia città

RAVENNA, 16 LUG - L'ex Zuccherificio di Classe, trasformato nel Museo della Città e del Territorio, sarà dall'1 dicembre il punto culturale di riferimento per chiunque voglia conoscere la storia di Ravenna, dai primi insediamenti alla civiltà etrusca, poi al ruolo importante della città in epoca romana, quindi a Capitale dell'Esarcato Bizantino. 'Classis Ravenna' sarà la denominazione del Museo - a pochi passi dalla basilica di Sant'Apollinare - che 'risorge' da simbolo di degrado sociale dopo essere stato ricettacolo di ogni emarginazione in seguito alla chiusura dello stabilimento nel '62. Data gli anni '90 l'idea di trasformare un enorme problema in una fondamentale risorsa per il futuro di Ravenna. "Sarà il punto di partenza necessario per ogni visita, non solo alla contigua area archeologica dell'antico Porto di Classe, ma verso l'intera città", anticipa Giuseppe Sassatelli, presidente della Fondazione Ravenna Antica, cui il Comune ha demandato la realizzazione e la gestione del nuovo Museo.