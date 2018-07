Attesa per Creed 2, 8/o film saga Rocky

PHILADELPHIA, 15 LUG - In un grande capannone di Chester, periferia a sud di Philadelphia, sono in corso le riprese di Creed 2, ottavo capitolo della saga di Rocky, iniziata 42 anni fa da Sylvester Stallone. Una sfida storica si ripete, generazione dopo generazione: allenato da Rocky Balboa, Adonis Creed (interpretato da Michael B. Jordan), figlio di uno dei rivali storici di Rocky, si allena per combattere contro Victor Drago (Florian Munteanu), a sua volta figlio di Ivan "io ti spezzo in due" Drago (Dolph Lundgren). In Rocky IV, uscito 33 anni prima, Ivan Drago uccise sul ring il padre di Adonis, Apollo Creed (Carl Weathers) e per quando nulla possa essere svelato della trama di questo ottavo capitolo, l'intuito ci dice che la vendetta sarĂ uno dei temi portanti del film. E invece no: "E' un film sulla famiglia", dice il regista Steven Caple Jr, passando a salutare il gruppetto di giornalisti invitati sul set, nel trentottesimo di 52 giorni di riprese.