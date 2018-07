Renato Zero,leggenda ad Ischia per amore

ISCHIA (NAPOLI), 15 LUG - Ischia come Zerolandia: il cantante è arrivato con una mascherina che lo protegge dal sole e dal vento, ma sempre inconfondibile, festeggiatissimo. "Gli scafisti di qui portano soltanto incontri preziosi e buone nuove" è il saluto di Renato Zero all'isola verde, dove è premiato con il "Music Legend Award" nella giornata di apertura del 16esimo Global Film & Music Festival. Dopo la festa in suo onore nel corso della settimana Renato Zero incontrerà ischitani e turisti nelle piazze e nei cinema dei vari comuni, per presentare il suo film "Zerowskij-Solo per amore". Prima tappa a Casamicciola, la località maggiormente colpita dal sisma della scorsa estate (Piazza Marina (17 luglio, ore 21:30). "Ischia mi sorride sempre e questo mi rallegra. Ho la certezza che sia anche un po' casa mia", ha scritto in un messaggio al produttore Pascal Vicedomini e a Tony Renis, artefice di una sezione musicale che annuncia da Quincy Jones a Fausto Leali.