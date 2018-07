300mila alla Notte Bianca dell'Adriatico

PESCARA, 15 LUG - La Notte Bianca più affollata di sempre, almeno 300.000 persone in città, secondo le stime del comune di Pescara, per assistere agli eventi in corso sui 9 km di riviera chiusa. Questo il primo bilancio, all'alba della quarta Notte Bianca dell'Adriatico, tra eventi, spettacoli, intrattenimento e ricettività. Loredana Bertè, Irene Grandi, Alborosie, Noyz Narcos, Frah Quintale, e poi ancora Burlesque, teatro dialettale, pizzica, sport, marching band, tutto in una notte: strade colme, piazze piene, stabilimenti balneari ovunque operativi, arrivi da ogni parte d'Abruzzo. Queste le tante immagini della speciale piazza lineare. Tutto nella massima sicurezza e tranquillità senza registrare emergenze o situazioni critiche. "Ringrazio tutte le persone che ci hanno scelto. Abbiamo superato le 250.000 del 2017, secondo un primo bilancio delle presenze che ieri notte, fino all'alba hanno invaso le riviere, il centro cittadino, i locali", dice l'assessore comunale a Turismo e Grandi Eventi Giacomo Cuzzi.