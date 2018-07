Little Steven, rock contro follia mondo

ROMA, 14 LUG - Steve Van Zandt, il braccio destro di Bruce Springsteen nella "E Street Band", nonché il Silvio Dante dei Soprano, torna in Italia con i suoi "Disciples of Soul" per due concerti: martedì 17 luglio a Roma, a Villa Ada, e il giorno dopo a Cortona. Van Zandt, che è di origini calabresi (il cognome della madre è Lento), è un uomo molto divertente, super attivo (oltre che musicista e chitarrista è autore, produttore, attore, conduttore di uno show radiofonico) e molto impegnato politicamente. "In passato - spiega - ero ossessionato dalla politica: lasciai la E Street Band (dove è rientrato nel 1999) perché volevo dedicarmi a progetti politici. Ora per la prima volta dopo la Seconda Guerra Mondiale il mondo sta tornando indietro, dovunque i più elementari principi democratici sono in pericolo e sono convinto che l'unico modo efficace per sfuggire a questa follia è dedicarsi alla musica, coinvolgere la gente attraverso il mio lavoro di musicista. Ho la miglior band che abbia mai avuto di 15 musicisti".