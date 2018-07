Perel, tradimento può rinnovare coppia

ROMA, 14 LUG - Il tradimento può anche essere un'occasione per riscrivere il proprio rapporto di coppia, una spinta per ritrovare una nuova armonia con il proprio partner. L'invito a ripensare l'infedeltà, a vederla da una diversa prospettiva, viene da Esther Perel, psicoterapeuta belga trapiantata a New York, nel suo nuovo saggio Così fan tutti (euro 19,00) pubblicato da Solferino editore nella traduzione di Rosa Prencipe. "Alcune infedeltà romperanno la relazione, ma alcune possono riscriverla, perché la coppia si rivela capace di usare la crisi come un catalizzatore del cambiamento" dice la psicoterapeuta, tra le voci più originali nel mondo delle terapie di coppia, che il 1 settembre 2018 sarà ospite della 15/ma edizione del Festival della Mente, a Sarzana, in Liguria. Tradimento, amore e desiderio possono essere vissuti con un approccio intelligente e non convenzionale ci mostra la Perel in 'Così fan tutti'. Nel tradimento, spiega "non è mai esistita una parità di genere".