Rientro spoglie Cherubini, via petizione

(ANSA) -FIRENZE, 14 LUG - Il Teatro del Maggio fa suo l'appello del maestro Riccardo Muti e lancia una raccolta firme per chiedere al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che le spoglie del compositore fiorentino Luigi Cherubini tornino in Italia e siano traslate dal cimitero parigino di Père Lachaise alla Basilica di Santa Croce a Firenze. L'iniziativa è partita ieri, in occasione della seconda recita di Macbeth al Teatro del Maggio (che ha chiuso il festival), diretta da Muti, primo firmatario insieme al sindaco di Firenze Dario Nardella e al sovrintendente del Maggio Cristiano Chiarot. Più di cinquecento persone del pubblico sempre ieri hanno sottoscritto la petizione.