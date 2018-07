Raff, raccontare l'Africa oltre migranti

ROMA, 13 LUG - In Italia "arriva l'Africa di Lampedusa ma non tutte le altre immagini di un continente che si sta impegnando per crescere, in cui ci sono realtà positive, negative e contraddittorie. Il RomAfrica Film Festival è una collezione di frame per conoscere meglio questa parte di mondo". Lo spiega Gianfranco Belgrano, Direttore editoriale del Raff presentando l'edizione 2018 della rassegna, in programma dal 18 al 22 luglio a Roma. Il giorno d'apertura (al Wegil e con eventi a cui si accede su invito, gli altri giorni sono a ingresso libero e si svolgono alla Casa del Cinema) cade volutamente nel Mandela Day, quest'anno speciale, perché ricorre il centenario dalla nascita del grande leader sudafricano. Il festival lo festeggia presentando Atto di difesa, il film di Jean van de Velde sul processo di Rivonia (1963 - 1964), dove Mandela pronunciò uno storico discorso che diede vigore alla lotta all'apartheid. Fra le varie sezioni, anche a un concorso di corti riservato ai registi italiani di seconda generazione.