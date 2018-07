Courbet e il genio della natura

Roma, 13 LUG - Gustave Courbet, il grande maestro della pittura francese dell' Ottocento, viaggiò molto ma per scelta non venne mai in Italia: volle mantenere le distanze da una idea accademica dell'arte che non condivideva. Eppure, mentre nel 2019 in Francia non sono previste esposizioni per celebrarlo nel bicentenario della sua nascita, sarà Ferrara a prendersi il merito di rendergli onore con la grande mostra "Courbet e la natura" in programma dal 22 settembre al 6 gennaio a Palazzo dei Diamanti. La retrospettiva riunisce opere che testimoniano l'approccio rivoluzionario dell'artista alla pittura di paesaggio, il suo aprire la strada verso percorsi nuovi, la sua influenza su artisti come Cezanne. Buona parte delle cinquanta tele sono state messe a disposizione dai più grandi musei francesi. "C' è stata una mobilitazione generale per dare il meglio all' Italia e a Ferrara - ha detto l' ambasciatore Christian Masset - con un impegno che è la garanzia della qualità e del carattere eccezionale di questa mostra".