The Chi, vivere e morire a Chicago

ROMA, 13 LUG - The Chi racconta la comunità del South Side di Chicago (il titolo è il nomignolo con cui gli abitanti chiamano la città) che detiene il triste primato di morti violente in America: due omicidi al giorno. L'obiettivo è di umanizzare queste vite eternamente in lotta per la sopravvivenza e dare loro un volto e una storia perché non siano solo le protagoniste della cronaca nera del giorno dopo. Firmata dal talento poliedrico di Lena Waithe (nata in quei quartieri), 'The Chi', sarà in onda su FOX (Sky, 112) dal 15 luglio alle 21:00 in prima visione assoluta. La Waithe è la prima afroamericana ad aver vinto un Emmy per la sceneggiatura (Master of None) ma è stata anche attrice nell'ultimo successo di Spielberg, Ready Player One, ed è nota attivista dei diritti Lgbt. L'artista è una delle voci più promettenti nel mondo dell'intrattenimento americano che ha radici sempre più profonde nella cultura afroamericana. The Chi inizia con l'omicidio di una giovane promessa del basket