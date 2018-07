Trieste, tutto pronto per Trittico rock

TRIESTE, 13 LUG - Trittico di grande rock in una settimana per Trieste, che si prepara ad accogliere migliaia di appassionati per i concerti degli Iron Maiden, di Steven Tyler e infine di David Byrne, in programma in piazza Unità il 17, 18 e 21 luglio prossimi. I tre eventi, e le misure e i servizi predisposti dal Comune e dagli organizzatori, sono stati presentati oggi dal vicesindaco e assessore ai Grandi Eventi, Paolo Polidori, assieme al presidente di Zenit srl, Loris Tramontin. Con la Prefettura sono state concordate misure di sicurezza e di garanzia per il pubblico e di viabilità, considerato il previsto afflusso di spettatori provenienti da Slovenia, Croazia e Austria. Per gli Iron Maiden si stima l'arrivo di 10.000 persone, 4.000 per Tyler e altrettanti per Byrne.