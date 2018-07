Mereu presiederà giuria Venezia Classici

ROMA, 13 LUG - Sarà il regista italiano Salvatore Mereu (Ballo a tre passi, Bellas mariposas) a presiedere la Giuria di studenti di cinema che - per il sesto anno - assegnerà i Premi Venezia Classici per i rispettivi concorsi Miglior film restaurato e per il Miglior Documentario sul cinema. La 757ma Mostra del Cinema di Venezia si terrà al Lido dal 29 agosto all'8 settembre 2018, diretta da Alberto Barbera e organizzata dalla Biennale presieduta da Paolo Baratta. Tra i diversi capolavori restaurati di Venezia Classici saranno presentati: La notte di San Lorenzo (1982) di Paolo e Vittorio Taviani, Il posto (1961) di Ermanno Olmi, L'ascesa (1976) di Larisa Shepitko, Il luogo senza limiti (1977) di Arturo Ripstein, The Brick and the Mirror (1964) di Ebrahim Golestan, Desideri nel sole (1962) di Jacques Roziers, L'anno scorso a Marienbad (1961, Leone d'oro alla Mostra di Venezia) di Alain Resnais, A qualcuno piace caldo (1959) di Billy Wilder.