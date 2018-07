Verso stop alle visite alla Scarzuola

MONTEGABBIONE (TERNI), 13 LUG - "Chiuderò la Scarzuola alle visite": l'annuncio, raccolto dall'ANSA, viene dato da Marco Solari, il proprietario della "città ideale" realizzata dall'architetto milanese Tomaso Buzzi tra il 1957 e il 1981, anno della sua morte, nelle campagne orvietane di Montegabbione. Solari ipotizza uno stop alle visite guidate mentre accompagna proprio un gruppo di turisti, spiegando che "la visita in sé per sé ha ormai fatto il suo tempo. Magari - aggiunge - ci sarà in futuro una visita diversa che sarà in base alla nuova situazione dell'intelligenza artificiale dove tutto è frequenza". Alla domanda su quando intenderà mettere la parola fine alle visite tradizionali risponde sottolineando che "non essendoci tempo in questo luogo, può accadere domani o tra dieci anni, ma penso che il momento sia ormai abbastanza vicino".