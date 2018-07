Liam Gallagher, posticipate date Italia

ROMA, 12 LUG - A causa di alcuni impegni non previsti, Liam Gallagher ha posticipato il tour europeo in programma in autunno. Rimandate a data da destinarsi anche i live italiani del 15 novembre alla Zoppas Arena di Conegliano e del 16 al Palalottomatica di Roma. I nuovi appuntamenti saranno riprogrammati a breve. I biglietti precedentemente acquistati non saranno validi. Le richieste di rimborso possono essere presentate entro e non oltre il 30 dicembre 2018.