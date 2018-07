Ecco le nomination agli Emmy

LOS ANGELES, 12 LUG - Solo state annunciate a Los Angeles le nomination per la 70/a edizione degli Emmy Awards, gli Oscar del piccolo schermo. The Americans, The Crown, Il trono di Spade, The Handmaid's Tale, Stranger things, This is Us e Westworld sono le serie drammatiche che hanno ottenuto una candidatura. Atlanta, Barry, Blackish, Glow, The Marvelous Mrs. Maisel, Silicon Valley, The unbreakable Kimmy Schmidt e Curb your entusiasm, sono gli otto titoli nella categoria miglior commedia. La cerimonia di premiazione si terrà il 17 settembre a Los Angeles.