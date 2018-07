Domus Centurione in finale premio Asaad

ROMA, 12 LUG - La Domus del Centurione è stata selezionata tra le 5 finaliste dell'International Archeological Discovery Award 'Khaled al-Asaad' 2018, uno dei maggiori riconoscimenti mondiali per la più importante scoperta archeologica dell'anno. Venuta alla luce nel 2017 durante gli scavi della Soprintendenza Speciale di Roma per la Metro C, la Domus fa parte di una scoperta archeologica iniziata nel 2016 sempre nei lavori per la realizzazione della stazione di Amba Aradam: un complesso militare di età adrianea (inizi del II secolo d.C.), che comprende anche una lunga camerata, magazzini e altri locali. Le altre scoperte selezionate per la finale del premio sono il ginnasio ellenistico di Al Fayoum, in Egitto; il più antico porto di una città sumerica ad Abu Tbeirah, in Iraq; una piccola Pompei a Vienne, in Francia; una città romana sommersa nel golfo di Hammamet, in Tunisia. La cerimonia di premiazione il 16 novembre a Paestum, nell'ambito della XXI edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico.