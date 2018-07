Gli incredibili 2, il supereroe è donna

ROMA, 12 LUG - Ha ragione il regista Brad Bird nel dire che il suo 'Gli incredibili 2' non è solo per ragazzi, perché questo sequel, a 14 anni dal film d'animazione da lui firmato e premiato con l'Oscar, ha una storia ben scritta, che mette al centro, con grande modernità, un'eroina: Helen/Elastigirl. Invece il maschio alfa di turno, Bob/Mr Incredible, si ritrova a gestire la casa e la prole composta da ipertonici adolescenti supereroi. Non solo. Nel film - in sala in Italia il 19 settembre e già in volo nel box office mondiale con 781 milioni di dollari (meglio del primo) -, anche il cattivo è donna (Evelyn). È lei infatti a voler assoggettare il mondo. E mentre Bob deve gestire le imprese quotidiane di una casa con gli scatenati Violetta, Flash e il neonato Jack-Jack, Helen cerca, con grande difficoltà, di riscattare i supereroi di tutto il mondo ingiustamente ritenuti fuorilegge. Tra le voci italiane, Amanda Lear (Edna Model), Orso Maria Guerrini (Rick Dicker), Bebe Vio (Voyd) e Tiberio Timperi (Chad Brentley).