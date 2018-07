Nannini, al via Fenomenale Tour estate

ROMA, 12 LUG - Dopo i concerti in Germania e nei palasport italiani, Fenomenale - Il Tour di Gianna Nannini riparte il 13 luglio da Mantova e continuerà con nuove date estive in tutta Italia e in Europa. Questi gli appuntamenti: dopo Mantova, la rocker sarà il 16 luglio a Pistoia, il 18 luglio a Golfo Aranci, il 21 luglio a Locarno, il 22 luglio a Grugliasco, l'8 agosto a Zofingen, il 10 agosto a Francavilla al mare, il 13 agosto a Follonica, il 14 agosto a Forte dei Marmi, il 16 agosto a Lecce, il 18 agosto a Taormina, il 19 agosto a Sciacca, il 21 agosto a Palermo e il 25 agosto a Misano Adriatico. In questi speciali concerti estivi, Gianna Nannini riproporrà le canzoni del nuovo album di inediti Amore Gigante alle quali si alterneranno i suoi successi.