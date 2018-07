Ischia Global, anche Collins e Westwood

NAPOLI, 12 LUG - Ci saranno anche la giovane diva Lily Collins, la regina della moda inglese Vivienne Westwood, insieme a Quincy Jones, Terry Gilliam, Andrea Bocelli, Matteo Garrone, Paolo Genovese, e per la musica italiana Renato Zero, Toto Cutugno, Fausto Leali, tra gli oltre 120 ospiti protagonisti dell'Ischia Global Festival che parte il 15 luglio con l'anteprima di 'Sicario: Day of The Soldato'. "Il festival arriva in un momento particolare, a un anno dal terremoto ed è importante che sia dedicato a Carlo Vanzina" ha detto il governatore campano, Vincenzo De Luca, presentando la 16ma edizione accanto a Cheryl Boone Isaacs, Tony Renis, al produttore del Global fest Pascal Vicedomini e ai sindaci di Ischia e Lacco Ameno Vincenzo Ferrandino e Giacomo Pascale. Vicedomini ha annunciato che il "Premio Carlo Vanzina-Prince of Comedy" prima edizione è stato assegnato a Pio e Amedeo.