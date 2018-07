Locarno: Meg Ryan e Ethan Hawke ospiti

MILANO, 12 LUG - Gli attori americani Ethan Hawke e Meg Ryan saranno fra gli ospiti celebrati nel '71 Locarno Festival' - il primo con l'Excellence Award, la seconda con il Leopard Club e poi in incontri con il pubblico - che si terrà dall'1 all'11 agosto nella località del Canton Ticino. Una rassegna che nelle parole del presidente Marco Solari e del direttore artistico Carlo Chatrian, che l'anno prossimo passerà alla Berlinale, è all'insegna di innovazione, rinnovamento e giovani. L'Italia prenderà parte al Concorso internazionale con 'Menocchio' di Fasulo, mentre nelle altre sezioni si potranno vedere 'Un nemico che ti vuole bene' di Rarbaglia e 'L'ospite' di Chiarini (entrambi in Piazza Grande), 'Likemeback' di Guerra Seragnoli (Cineasti del Presente), 'Dulcinea' di Ferri (Signs of Life), 'Frase d'arme' di Di Corato (Pardi di Domani), 'Sembra mio figlio' di Quatriglio, 'Ora e sempre riprendiamoci la vita' di Agosti e 'My home, in Libya' di Martina Melilli (tutti e tre in Fuori Concorso).