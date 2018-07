A Diego Bianchi premio Subito 2018

AOSTA, 12 LUG - Diego Bianchi, conosciuto come 'Zoro', collaboratore di Repubblica e conduttore del programma Propaganda live su La7, è il vincitore della sesta edizione del premio Subito 2018, dedicato all'innovazione nel giornalismo. La motivazione: "In una stagione in cui i media tradizionali stentano a trovare ascolto tra le nuove generazioni sui temi cruciali, Diego Bianchi ha unito new media e stile irrituale per fare informazione seria, con capacità di divulgazione e dibattito, reportage, intrattenimento, social network, satira politica. Rinnovando il giornalismo politico e il racconto del Paese, appassionando insieme blogger e Presidente della Repubblica". La manifestazione si svolgerà dal 14 al 16 settembre a Gressoney-Saint-Jean (Valle d'Aosta) e avrà come titolo "Visto si stampi. Perché guardare is the new leggere". La giuria è presieduta da Gianni Riotta. Ai piedi del Monte Rosa sono previsti tre giorni di dibattiti e approfondimenti sul giornalismo contemporaneo.