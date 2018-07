Arbore, Frassica-Delogu per far ridere

"Vogliamo far ridere il pubblico. Perché ormai si sorride, non tantissimo. Ma non si ride più". A raccontarlo, Renzo Arbore, già a lavoro per preparare le due serate evento che, dopo la reunion dello scorso anno per i 30 anni di Indietro Tutta, lo riporteranno su Rai2 a dicembre ancora in coppia con l'amico Nino Frassica e la nuova "arruolata" Andrea Delogu. Protagonista, la canzone umoristica. "Non è un ritorno, perché io sono sempre stato presente - racconta Arbore all'ANSA - Piuttosto è una nuova avventura, perché cercheremo di costruire una cosa diversa, nuova. Cosa faremo? Non lo diciamo neanche sotto tortura. La verità - ride - è che non lo sappiamo nemmeno noi. Stiamo lavorando con Ugo Rosselli a inventare qualcosa per far ridere e sorridere la gente. Speriamo di riuscirci". Trio vincente, non si cambia. "Non si direbbe ma tra Frassica e me - prosegue Arbore - l'indisciplinato sono io. Lui è più razionale. Io sono musicista, più irrazionale di natura. Lasciamo ad Andrea, che è bravissima, quasi la regia, perché lei sa come amministrarci. Poi vedremo cosa succederà". (ANSA).