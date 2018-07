Bonisoli, 18app cambia dal 2020

ROMA, 11 LUG - Confermata per decreto per il 2018 e 2019, la 18app, lanciata nel 2015 dal governo Renzi, cambierà e diventerà strutturale. Lo annuncia a Palazzo Madama il ministro della Cultura Bonisoli. "Nel 2016 sono stati spesi 165 milioni a fronte di una disponibilità di 290", sottolinea. Dal 2020 sarà un progetto a lungo termine per incentivare il consumo di cultura tra i giovani coinvolgendo prima di tutto le scuole e non riguarderà più i soli diciottenni. I correttivi, precisa il ministro pentastellato, saranno messi a punto da una commissione di esperti alla quale sarà affidato il ripensamento del bonus cultura. Da Bonisoli anche l'annuncio di un piano straordinario di seimila assunzioni per ridare fiato al Mibac, stremato dai tagli e dal mancato turn over: "Abbiamo bisogno di migliaia di assunzioni e delle risorse per farle bene, con concorsi pubblici e contratti a tempo indeterminato di figure professionali specifiche in particolare quello gestionale e amministrativo".