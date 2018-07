Live all'alba con i Suoni delle Dolomiti

TRENTO, 11 LUG - Quarto appuntamento de 'I Suoni delle Dolomiti' con 'l'Alba delle Dolomiti' che, come da tradizione, sabato 14 luglio saluterà il sorgere del sole – alle ore 6 – dal Col Margherita, in val di Fassa. A quota 2.560 metri torna in vita il mare con un lavoro che sa di sale e Mediterraneo, di vite, storie e rotte che hanno fatto da collante a civiltà e culture. Maria Pia De Vito con l'Ensemble Burnogualà propone un'elaborazione delle 'Moresche' di Orlando Lasso, risalenti al XVI secolo: cicli carnevaleschi, parodie, i cui protagonisti sono schiavi e liberti africani ritratti in serenate, corteggiamenti, danze, bisticci. Il tutto legato da un linguaggio che mescola frammenti di dialetto napoletano, parole e frasi in Kanuri, la lingua parlata nell'area Nilo-Sahariana, insieme ad imitazioni di strumenti e versi di animali.