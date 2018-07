La Rivoluzione, film collettivo studenti

NAPOLI, 11 LUG - Tre studenti universitari, insoddisfatti del vuoto di valori del mondo contemporaneo, vivono nel mito degli intellettuali del '68: decidono di chiudersi in un appartamento dove sono banditi i dispositivi tecnologici. E' lo spunto da cui parte il film "La Rivoluzione", primo lungometraggio presentato dall'Accademia di Belle Arti di Napoli e interamente realizzato dagli studenti del Corso di Cinema coordinato dal professore Stefano Incerti in collaborazione con la Scuola di Scenografia e la Scuola di Fashion design dell'Accademia. E' il frutto del lavoro corale di oltre 60 studenti impegnati insieme in tutte le fasi di realizzazione, dall'ideazione e stesura della sceneggiatura, alla scenografia oltre che a tutte alle fasi tecniche di lavorazione, a testimonianza della centralità delle attività laboratoriali, base dell'offerta formativa dell'Accademia.