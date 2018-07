Animazione e fumetto al 'Cartoon club'

RIMINI, 11 LUG - Una settimana di proiezioni, anteprime, incontri con gli autori, mostre ed eventi: è il programma della 34/a edizione di Cartoon Club, festival internazionale del cinema d'animazione, del fumetto e dei games, in programma nel centro storico di Rimini dal 16 al 22 luglio. Parco Fellini, a Marina centro, ospiterà invece dal 19 al 22 luglio la 22/a edizione della mostra mercato 'Riminicomix', con la Cosplay Convention, concerti dal vivo, incontri con autori e workshop. Tra gli eventi in cartellone: il 16 la proiezione di 'Coco', Oscar per il miglior lungometraggio d'animazione e per la miglior canzone originale; il 19 la serata 'Atlas Ufo Robot-Goldrake da 40 anni in Italia'; il 20 proiezione dei Silly Symphonies, cortometraggi animati realizzati da Walt Disney tra il 1929 e il 1938. La cerimonia delle premiazioni del festival si terrà sabato 21 al cinema Fulgor, mentre la festa finale del 22 in piazza Cavour prevede il concerto della cartoon tribute band Miwa con le più famose sigle dei cartoni animati.