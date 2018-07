Premio Apollonio ad attrice Helen Mirren

BARI, 10 LUG - Il Premio Apollonio, riconoscimento con cui si rende omaggio ai pugliesi che hanno dato lustro alla loro terra in campo artistico, letterario, cinematografico, giornalistico e culturale, sarà attribuito all'attrice inglese e premio Oscar Helen Mirren, che vive per buona parte dell'anno nel Salento dove ha acquistato una masseria, e che si autodefinisce "una contadina salentina". Inoltre l'attrice si è spesso distinta per iniziative che hanno promosso lo spirito e la cultura del Salento. La cerimonia di consegna del premio, condotta dall'attore Neri Marcorè, si svolgerà giovedì 12 luglio nel rettorato dell'Università di Lecce, alle ore 21. "E' un grande onore per noi poter consegnare il Premio a Helen Mirren - spiegano i fratelli Apollonio - attrice di spessore internazionale ed insieme donna di grande umanità ed ironia capace di accendere un faro sulle bellezze, ma anche sui problemi del Salento. Anche grazie a lei il Salento gode di una grande visibilità internazionale".