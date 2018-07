George Ezra, cerco risposte

MILANO, 10 LUG - "Stare da Tamara a Barcellona per un po', dopo un anno sempre in giro, è stato come trovare di nuovo casa". George Ezra spiega così il titolo del suo secondo album, 'Staying at Tamara's', uscito a marzo e che il cantautore dalla voce cavernosa presenterà dal vivo a Milano il 26 ottobre. "Gran parte dell'ispirazione del disco viene dal fatto che ho 25 anni, e non mi sento né un ragazzo né un uomo. Sto cercando il senso delle cose che mi circondano e di me stesso - spiega - ma non riesco a non guardare al mondo in modo positivo: nel 2016, quando mi sono messo a scrivere le canzoni, tutto era bizzarro e spaventoso, mi è sembrato che non ci fosse nessuno in controllo, come sembra ora in Inghilterra. Io cerco ancora risposte, ma non voglio pensare troppo al futuro, e se oggi ascolto certe canzoni del primo disco mi vergogno un po', sembro proprio un ragazzino di 19 anni!". Per ora è pronto a tornare in Inghilterra per tifare per la nazionale, in semifinale ai Mondiali: "It's coming home!".