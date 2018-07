Genova intitolerà via a Daniela Dessì

GENOVA, 10 LUG - Genova intitolerà una via o una piazza alla soprano Daniela Dessì. Il consiglio comunale, all'unanimità, ha approvato una mozione proposta dal consigliere M5S Luca Pirondini, che è anche orchestrale al teatro Carlo Felice, che impegna sindaco e giunta a mobilitarsi per onorare l'artista attraverso la toponomastica. L'assessore Matteo Campora ha spiegato che il regolamento comunale non prevede che si intitolino strade a chi non sia deceduto da almeno 10 anni anni, ma che sarà chiesta una deroga speciale. Nata il 14 maggio 1957 nel capoluogo ligure e morta nell'estate del 2016 dopo una breve malattia, Daniela Dessì è stata una delle più importanti interpreti d'opera italiane e ha portato il nome di Genova nei teatri di tutto il mondo, dal Metropolitan di New York alla Scala di Milano, dall'Arena di Milano alla Staatsoper di Vienna. Dal 2000 è stata legata al tenore, anch'egli genovese, Fabio Armiliato, che il 30 giugno scorso ha organizzato una serata di gala di beneficenza per ricordare Daniela Dessì.