Festival Valle d'Itria e Eclissi d'amore

BARI, 10 LUG - All'insegna dell'"Eclissi d'amore" torna il 'Festival della Valle D'Itria', nato 44 anni fa per volontà di Paolo Grassi per celebrare la tradizione del bel canto italiano nell'opera del settecento che i critici fanno risalire a Monteverdi. La rassegna, presentata a Bari, partirà a Martina Franca il 13 luglio (si concluderà il 4 agosto) con una rarità, 'Giulietta e Romeo' di Nicola Vaccaj eseguita dall'Orchestra Accademia Teatro alla Scala diretta dal maestro Sesto Quatrini. Il cartellone propone 30 appuntamenti in 20 giorni firmato dal direttore artistico Alberto Triola e dal direttore musicale Fabio Luisi che affiancano il presidente Franco Punzi, tra i fondatori della rassegna. Alla prima sarà presente il Direttore generale turismo del Mibact Francesco Palumbo. Il programma - presentato già in alte occasioni - è stato illustrato da Punzi e da Triola, alla presenza dell'assessore all'Industria turistica e culturale della Regione Puglia, Loredana Capone.