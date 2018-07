Rock energico e maturo, Morissette entusiasma Roma

Nel suo faticoso percorso verso la maturità, Alanis Morissette è tornata in Italia con la voglia di lasciarsi alle spalle il passato: ieri sera ha suonato a Roma, alla Cavea dell'Auditorium Parco della Musica di Roma, per il Roma Summer Fest, accolta da un sold out e da un pubblico, molto al femminile, entusiasta e preparatissimo che si è meritato, in apertura del bis, un omaggio da parte del tastierista che ha suonato "Arrivederci Roma". Oggi sarà a Pistoia e il 25 a Milano. Nonostante 60 milioni di copie vendute, i Grammy Award, Alanis ha alle spalle una vita piena di eventi che possono portare al disastro. Un debutto da enfant prodige, traumi infantili, una lunga storia di gravi disordini alimentari, storie d'amore finite malissimo che hanno nutrito la sua musica ma al tempo stesso l'hanno portata sull'orlo del baratro. Un talento fuori dal comune poggiato su basi fragilissime e alimentato da un potente spirito di sopravvivenza. Nel 1995, a 21 anni, stupì il mondo con il suo esordio, quel "Jagged Little Pill", pubblicato dall'etichetta di cui era co fondatrice Madonna, che ha venduto 30 milioni di copie e l'ha fatta subito diventare la star femminile dell'"alt rock" degli anni '90. (ANSA).