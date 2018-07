Drake, record di stream con Scorpion

ROMA, 9 LUG - "Scorpion", quinto album in studio di Drake, supera il miliardo di stream in una settimana. È la prima volta che un artista raggiunge questo traguardo. Un risultato che si aggiunge al record registrato nelle prime 24 ore di 132 milioni di stream. "Scorpion" ha debuttato in quarta posizione nella classifica degli album più venduti in Italia e sarà disponibile su supporto fisico a partire dal 20 luglio, in formato doppio CD.