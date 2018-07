Entra al top La prima notte del giudizio

ROMA, 9 LUG - Non bastano le new entry per convincere gli italiani ad andare al cinema e scegliere l'aria condizionata rispetto alle spiagge affollate e il box office segna numeri decisamente estivi. La prima notte del giudizio, la saga horror questa volta con la regia di Gerard McMurray e solo la sceneggiatura di James DeMonaco, arriva al quarto capitolo e si posiziona al primo posto del box office con però il magro incasso di 538 mila euro. In seconda posizione scende Jurassic World - Il regno distrutto (256 mila euro), e al terzo Obbligo o verità (con 164 mila). Quarto è il remake di Papillon! (144 mila). La seconda new entry si trova al quinto posto, con Prendimi! commedia quasi thriller di Jeff Tomsic (141 mila euro). Le altre new entry nei primi dieci, sono Stronger - Io sono il più forte di David Gordon Green con Jake Gillenhaal e Tatiana Musley, che racconta dell'eroe della maratona di Baltimora quando un attacco terroristico fece strage tra i passanti conquistando la sesta posizione (113 mila).