Umbria Jazz, al via Clinics del Berklee

PERUGIA, 9 LUG - Sono ormai parte integrante di Umbria Jazz, della sua identità e della sua offerta qualitativa. Tornano a Perugia le Clinics del Berklee College of music di Boston che prenderanno il via martedì 10 luglio. Il capoluogo umbro quindi già comincia a respirare l'inconfondibile aria di Umbria Jazz, festival che per la sua 45/ma edizione inizierà venerdì 13 luglio. Sono 211 gli iscritti ai seminari di quest'anno - fa sapere Umbria Jazz - con un consistente aumento di 38 unità rispetto al 2017. Gli allievi-musicisti arrivano praticamente da tutti i continenti (13 provenienti dalle Isole Mauritius, 10 dagli Usa, e poi Russia, Germania, Australia, Malesia, Portogallo, Brasile e 140 provenienti da tutta Italia). Alla fine dei seminari vi saranno le esibizioni degli allievi, per alcuni dei quali sarà aperto anche il palco dei Giardini Carducci. La scuola assegnerà anche borse di studio, per un totale di 150 mila dollari, per seguire i corsi nella sede di Boston.