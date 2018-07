Incassi Usa, al top il sequel di Ant-Man

ROMA, 8 LUG - Debutto in vetta al box office nord americano per Ant-Man and the Wasp: il sequel di Ant-Man, diretto da Peyton Reed e in sala in Italia dal 14 agosto, rastrella 76 milioni di dollari nel primo fine settimana. Resiste in seconda posizione Gli incredibili 2 di Brad Bird che deve accontentarsi di 29 milioni di dollari nel week end, ma nel complesso supera i 500 milioni di dollari e fa record: è la prima volta che un film animato infrange il tetto del mezzo miliardo nel mercato domestico. Terza piazza per Jurassic World - Il regno distrutto, con 28,5 milioni di dollari nel week end, 303 milioni complessivi nel mercato nord americano e oltre il miliardo, ormai, a livello globale. In quarta posizione l'horror The First Purge, quarto capitolo della saga della Notte del giudizio, che esordisce con 17,1 milioni di dollari; al quinto posto Soldado di Stefano Sollima, sequel pieno di ritmo e violenza di Sicario, che in Italia arriverà a ottobre, con 7,3 milioni (35 milioni in totale).