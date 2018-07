Me Contro Te, dalla Sicilia a YouTube

ROMA, 8 LUG - Duemila ragazzini di età da scuola elementare - le trote - hanno polverizzato gli ingressi al parco acquatico di ZooMarine, vicino Roma, per incontrare i loro beniamini dei video: Luì e Sofì. Sono gli YouTuber di 'Me Contro Te', i loro filmati raccolgono milioni di visualizzazioni, sfornano un video al giorno e piacciono anche ai genitori, tanto da esser stati premiati dal Moige alla Camera. Sofia Scalia e Luigi Calagna sono una coppia di fidanzatini diventati, clic dopo clic, un fenomeno di YouTube. "Veniamo da un paesino della Sicilia dove a stento arriva la connessione a Internet - ci racconta Luì". "Il primo video - completa Sofì - lo hanno visto, all'inizio, solo i nostri genitori". Luì sottolinea che "ogni giorno realizziamo un video come fosse l'unico". Il loro canale YouTube da 2.5 mln di iscritti è stato premiato dal MoiGe alla Camera perché "particolarmente educativo", e perché la visione dei loro filmati stimola la fantasia dei bambini. "Per noi, dicono in coro Luì e Sofì - è stato un onore".