Tormentone tra ritmi latini e nostalgia

MILANO, 8 LUG - Che vengano dall'America Latina o nascano in casa nostra, i ritmi tropicali non conoscono rivali in tema di tormentoni estivi. Lo confermano le più papabili candidate italiane allo scettro della bella stagione. In testa alla rotazione radiofonica in questo momento c'è 'Non ti dico no' dei salentini BoomDaBash, che con Loredana Bertè riportano in auge quel reggae all'italiana di cui la cantante fu pioniera con '... E la luna bussò' nel 1979. Un connubio che funziona nel beat colorato e danzereccio di Ketra, responsabile con Takagi del recente revival tropicale, e su un testo che parla di fuga dal caldo e dalle fatiche del lavoro. Gli stessi temi tornano infatti nel nuovo pezzo di Takagi & Ketra 'Amore e Capoeira', degno successore di 'Roma - Bangkok', attualmente al primo posto tra i singoli. Irama, vincitore di Amici, con la sua 'Nera' domina su Spotify. In zona pop e rap non si può dimenticare una contendente che ha lanciato la volata a fine maggio: 'Italiana', ultima collaborazione di J-Ax e Fedez.