Da Scerbanenco inedito a Faletti noir

ROMA, 8 LUG - Thriller romantici, fiabe dark, serial killer e un inedito Giorgio Scerbanenco. Per chi ama il giallo l'estate 2018 è ricca di titoli. L'ISOLA DEGLI IDEALISTI (La nave di Teseo) di Scerbanenco, ritenuto perduto e ritrovato di recente tra le carte di famiglia, è ambientato sull'isola della Ginestra, dove vivono un vecchio otorino, Antonio, e i suoi due figli. La vita scorre tranquilla fino a quando non arrivano due ladri d'albergo in fuga dalla polizia. Le 'SBIRRE' (Rizzoli) di Massimo Carlotto, Giancarlo De Cataldo e Maurizio de Giovanni, propongono storie che vanno dall'estremo Nordest alla Napoli dei quartieri residenziali, passando per una Roma crudele. Una nuova serie di gialli arriva dalla Sicilia con protagonista una donna: il vicequestore Giovanna Guarrasi, al centro di 'SABBIA NERA' (Einaudi Stile Libero) di Cristina Cassar Scalia. Due racconti neri, Crimini e Crimini italiani, di Giorgio Faletti, sono stati raccolti ne 'L'OSPITE' (Einaudi Stile Libero) a 4 anni dalla morte dell'autore.