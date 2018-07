Matisse e il teatro al Forte di Bard

BARD (AOSTA), 7 LUG - Il rapporto di Henri Matisse con il teatro e la produzione di opere legate alla drammaturgia è il tema centrale della mostra "Henri Matisse. Sulla scena dell'arte", allestita fino al 14 ottobre al Forte di Bard, in Valle d'Aosta. Esposti oltre 90 capolavori - tele, disegni e opere grafiche - realizzati in 35 anni, dal 1919 al 1954, in quella che fu definita la "période Nicoise" in quanto l'artista francese scelse Nizza come luogo principale della sua creazione artistica. Curato da Markus Müller (direttore del Kunstmuseum Pablo Picasso di Münster), il percorso espositivo è diviso in 4 sezioni: Costumi di scena; Matisse e le sue modelle; Le odalische; Jazz. Spazio anche a oggetti collezionati da Matisse che illustrano il suo interesse per il decorativismo di influenza orientaleggiante, in primis sul tema delle 'odalische'. Negli anni '40, infine, il poliedrico artista sviluppò la tecnica dei "papiers découpés", ovvero carte ritagliate, "sintesi perfetta tra colore e precisione della linea".