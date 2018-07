De Angelis, bad girl madrina a Ortigia

ROMA, 7 LUG - Un talento per la musica, oltre che per la recitazione. Il Nastro d'argento per Veloce come il vento. La vocazione per ruoli da bad girl e la consacrazione internazionale quest'inverno, Shooting Star Italiana al Festival di Berlino 2018. Matilda De Angelis, l'Ambra della fiction Rai1 Tutto può succedere, debutta da madrina al X Ortigia Film Festival (9-15/7). "Io madrina a un festival a 23 anni, chi l'avrebbe mai pensato? - scherza lei con l'ANSA - Il mio mito personale? Tutta la vita cate Blanchett". Tra la preapertura con Marco Giallini, la mostra 10 anni di O.F.F e oltre 100 anni di cinema e un presidente di giuria come Rachid Benhadj, quest'anno il festival guarda al femminile e al tema della parità di genere con la nuova sezione Cinema Women. "E' importante parlarne - dice la De Angelis, che sarà anche a Giffoni con Vita spericolata di Marco Ponti - Ma dobbiamo uscire dal nostro microcosmo, andare oltre la passerella. Non parlare solo di Hollywood, ma di tutte le donne del mondo".